Tchad : 10 nominations au ministère de l'Enseignement supérieur

Le décret n°1332 du 29 juin 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation :



Inspection Générale

Inspecteur Général: Dr YAHYA IBRAHIM DJABAYE (maintenu) ;

Inspecteur des Enseignements et de la Recherche: Dr MOUSSA BICHARA AHMED en remplacement de Madame IDAYAM NAIBERT, appelée à d’autres fonctions ;

Inspectrice de Service: Madame MAKAMBAYE MIBAYE (maintenue).



Direction Générale du Ministère

Directeur Général: Dr REOUNODJI FREDERIC (nouveau poste) ;

Directeur Général Adjoint: MAHAMAT AHMAT GADAMI (nouveau poste).



Direction Générale Technique de la Planification et des Ressources Humaines

Directeur Général Technique: Monsieur ABDELMOUTI YOUSSOUF MANSOUR en remplacement de Monsieur KOLINA JEREMIE, appelé à d’autres fonctions ;

Directrice Générale-Adjointe: Madame NEMADJI CELESTINE (nouveau poste).



Direction des Ressources Humaines

Directrice: Madame BANLONGAR née NELLY NOTOITA en remplacement de Madame TELGUIDIMBAYE DENON YVETTE, appelée à d’autres fonctions.



Direction des Etudes, de la Statistique et des Systèmes d’Information

Directeur: Monsieur SIDJIM NGARSOUK (maintenu).



Direction Générale Technique de l’Enseignement Supérieur, de Recherche et de l’Innovation

Directeur Général Technique: Dr OUSMAN MAHAMAT ADAM (poste vacant) ;

Directeur Général Technique-Adjoint: Dr DIONKO MAOUNDOE en remplacement de Dr ROUNODJI FREDERIC, appelé à d’autres fonctions.



Direction de l’Enseignement Supérieur

Directrice: Madame IDAYAM NAIBERT en remplacement de Dr DIONKO MAOUNDOE, appelé à d’autres fonctions.



Direction de la Recherche et de l’Innovation

Directeur: Dr ZAKINET DANGBET (maintenu).



Direction de la Coopération Internationale

Directrice: Madame TELGUIDIMBAYE DENON YVETTE en remplacement de Madame MBAINAYE MARTINE, appelée à d’autres fonctions.