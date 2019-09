Tchad : 10 salariés de la mairie de Moundou licenciés pour "faute lourde"

Le bras de fer entre les employés de la mairie de Moundou et le maire continu. Pendant que les employés sont en grève pour réclamer 26 mois d’arriérés de salaire, le maire Nérolel Ndoukolé licencie 10 salariés dont 4 délégués du personnel. Ils sont licenciés pour "faute lourde", selon les termes de la lettre.



Un délégué du personnel rapporte que le maire reprocherait aux quatre délégués d’avoir tenu des propos à la radio qui porteraient atteinte aux intérêts de la mairie.



Toujours selon la même source, les six autres employés seraient licenciés pour abandon de poste. Parmi les personnes licenciées figure le directeur technique que Nérolel Ndoukolé avait recruté dès son arrivé à la tête de la mairie, ainsi que le secrétaire général, un homme qui a servi pendant plusieurs années à la mairie de Moundou avant même l’arrivée de l’actuel maire.



Il a été discrètement remplacé par un rodé de l’institution, Béramgoto Germain qui a servi plusieurs années à la tête de la mairie de Moundou, d’abord comme secrétaire général puis comme maire. Accusé de détournement, il s’est retrouvé en prison avant d’être libéré plusieurs mois après.



Ces licenciements intriguent certains employés et même quelques citoyens qui ne comprennent pas la raison pour laquelle le maire licencie aussi facilement, pendant que le personnel est en grève.



Selon un délégué du personnel que nous avons rencontré, ces licenciements ne respectent aucune procédure pourtant, l’inspecteur de travail n’a pas hésité à les valider.



Dès son arrivée à la tête de la mairie de Moundou il y a quelques années, Nérolel Ndoukolé a licencié plus de 2000 employés pour des raisons économiques. Il a prétendu résoudre les problèmes de la mairie par ce licenciement, mais depuis lors, les chosent ne s’améliorent pas.



Les 2000 licenciés n’ont toujours pas perçu leurs droits sociaux. Comme si cela ne suffisait pas, Nérolel Ndoukolé continue de licencier le personnel qui est en grève pour réclamer 26 mois d’arriérés de salaire.