Tchad : 100 enseignants et maitres communautaires en formation à Pala

L’antenne GIZ -coopération allemande- du Projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT) forme depuis ce lundi, 100 enseignants et maitres communautaires à Pala.



Cette école du savoir entre dans le cadre de la composante 2 dudit projet, qui est basé sur l'emploi et l'amélioration de la situation économique, l'appui à la formation continue des enseignants des écoles et maitres communautaires dans ses zones d'intervention afin d'améliorer l'accès des populations à des services sociaux de qualité, indique le chef d'antenne du PRCPT, Vaihal Tao Jerome à Alwhida Info.



A l'ouverture de cette formation, le préfet de Mayo Dallah, Kelo Agnim a salué les efforts et le travail que réalise le Projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT) et son partenaire l’Union Européenne.



Pour lui, les œuvres sont visibles à travers les appuis apportés à différents niveaux à la province du Mayo Kebbi Ouest et tout particulièrement au système éducatif, notamment la construction des bâtiments scolaires équipés et blocs latrines dans les écoles de Pala Houa, de Kourayadjé, de Keuni et de Goura.



Le préfet de Mayo Dallah, Kelo Agnim a exhorte les participants à une assiduité afin de tirer le meilleur des connaissances pour relever le défis de la baisse de niveau au Mayo Kebbi Ouest.



Les stratégies de cette formation de deux jours portent entre autres sur les cours magistraux, l’exploitation des textes portant sur les innovations, les séances de lectures individuelles ou collectives, les exposes débats, les travaux de groupes pour les recherches et des simulations.



La province du Mayo Kebbi Ouest compte 767 écoles primaires pour un effectif de 155.367 élèves. Les enseignements sont dispensés par 3273 enseignants dont 2638 sont recrutés par les associations des parent d’élèves, appelés communément maitres communautaires.



Cette catégorie des maitres communautaires représente 89,59% des enseignants du primaire, selon les responsables de l’éducation du Mayo Kebbi Ouest.