Tchad : 100 lauréats de la faculté des sciences de la santé d’Abéché reçoivent leur diplôme

Le gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim seid Mahamat, a présidé jeudi la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 6ème promotion de la faculté des sciences de la santé de l’Université Adam Barka.



Ils sont au total 100 lauréats de la faculté des sciences de la santé, dont 50 licenciés en sciences pharmaceutiques et 50 en sciences biomédicales, à recevoir leur parchemin.



La secrétaire générale de l'Université Adam Barka d'Abéché, Dr. Mbaguedje Diondoh, a retracé l'historique de la faculté des sciences de la santé, avant de féliciter les lauréats.



Pour sa part, le doyen de la faculté des sciences de la santé, Dr. Harba Tyo-Tyo, a indiqué que le département est le plus jeune des quatre facultés que compte l'Université.



Il a expliqué que la faculté des sciences de la santé a évolué normalement jusqu'à l'avènement de la crise économique qui a secoué le pays en 2015, portant un coup dur à la marche normale des activités. Malgré cette situation, les enseignants de la faculté n'ont pas baissé les bras et ont continué la formation des futurs cadres du pays, a-t-il souligné.



Le président de l'Université Adam Barka d'Abéché, Pr. Mahamat seid Ali, a fait savoir que la faculté des sciences de la santé a été créée pour donner une formation de qualité aux futurs médecins dont le Tchad a besoin.



Le président de l'Université a affirmé qu'il n'y a pas seulement les étudiants des sciences de la santé, mais aussi ceux de la médecine qui vont soutenir dans quelques mois.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim Seid Mahamat, avant tout propos, a adressé ses chaleureuses félicitations aux lauréats.



Selon lui, cette cérémonie vise d'une part à encourager et féliciter les lauréats de l'année académique 2018-2019, et d'autre part à inciter les parents à soutenir leurs progénitures qui sont encore sur les bancs de l'Université.



Le général Brahim Seid Mahamat a exhorté les lauréats à continuer sur le même rythme afin d'aborder la suite du cycle supérieur. Il a précisé que la réouverture des écoles, des universités et des lieux des cultes ne signifie pas que la maladie n'existe pas. Les mesures barrières demeurent le seul rempart pour lutter contre la pandémie.



Il a enfin remercié les responsables de l’Université et les enseignants chercheurs pour les efforts consentis.