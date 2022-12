Tchad : 100 policiers formés sur la réglementation interdisant les boissons frelatées

La formation est initiée par le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers le Programme national de lutte contre le tabac (PNLCT).



Au cours de cette formation, les policiers ont été outillés sur les conséquences liées à la consommation des boissons frelatées, ainsi que le respect des textes et lois édictant des mesures d'interdiction.



La coordinatrice du PNLCT, Dr. Nenodji Mbaïro, explique que la consommation de boissons frelatées est exponentielle, raison pour laquelle le gouvernement a pris des mesures pour protéger la jeunesse.



Satisfaits de la formation, les policiers entendent mettre en application les mesures. Ils plaident toutefois pour que les médias ne ternissent pas leur image et les exhortent à une collaboration pour éradiquer ce phénomène.