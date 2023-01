Tchad : 101 cas d’accidents de la voie publique au réveillon du nouvel an

La police nationale a enregistré 101 cas d'accidents de voie publique, dont 1 cas mortel, 12 blessés graves, 77 légers, 7 cas avec dégâts matériels, 3 chutes libres, 2 accidents avec délits de fuite et 1 cas avec coup et blessures volontaires, selon le bilan présenté ce 1er janvier 2023 par le commissaire divisionnaire de police, Paul Manga.



8 cas sont dénombrés dans les provinces, 6 cas légers à Koumra dans le Mandoul et 2 chutes libres dans le Mayo-Kebbi Est.



Comparativement, à l'année dernière, le nombre de cas d'accidents est en baisse.