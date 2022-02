Tchad : 103 partis créent un cadre de concertation pour peser sur l'échiquier politique

Un cadre de concertation de 103 partis politiques composé de 10 regroupements a été lancé le 3 février au Palais du 15 janvier. Le coordonnateur Baba Ahmat Baba souligne que depuis la mise en place de la transition et "l'abrogation" de la constitution, on assiste à une métamorphose totale de l'échiquier politique national.



Il évoque une nécessité de la classe politique de se concerter sur les questions essentiellement politiques et celles relatives à la marche de la nation.



Le cadre de concertation se veut une institution politique au sein de laquelle tous les partis politiques peuvent s'y retrouver pour notamment faire des propositions politiques consensuelles au pouvoir pendant la Transition et après la transition, assurer une représentativité et une participation effective des partis politiques au dialogue national Inclusif, défendre les intérêts et les prérogatives politiques des partis et proposer des avant-projets de Lois consensuelles sur le processus électoral, les questions politiques et sociales.