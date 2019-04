TCHAD Tchad : 104 officiers de l'armée élevés à titre exceptionnel par décret

104 officiers subalternes des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont promus aux grades de chef de bataillon et de lieutenant-colonel à titre exceptionnel.



Chef de bataillon : Lieutenant Abakar Rahama Akouna Capitaine Mahamat Bokit Bigui Capitaine Mahamat Tadjedine Mongoye Capitaine Mahamoud Youssouf Inne Capitaine Mahamout Mahamat Ibrahim Capitaine Makine Erterio Kodock Capitaine Mansour Adam Adawi Capitaine Mbaidiguim Ndeidoun Capitaine Nahir Adam Sebil Capitaine Nassour Amir Bakit Capitaine Nimir Saboune Issacka Capitaine Nourene Hamat Adam Capitaine Oumar Abdoulaye Daoud Capitaine Oumar Ibrahim Kodi Capitaine Ousman Mahamat Moura Capitaine Ousman Idriss Ahmat Capitaine Rahama Hamat Mahamat Capitaine Rahama Inne Abdou Capitaine Sadick Hamire Itmane Capitaine Sidick Oumar Arabi Capitaine Sorio Bechir Rahama Capitaine Souleyman Teyo Djerou Capitaine Souleyman Abdoulaye Siam Capitaine Tagabo Daoussa Annakaza Capitaine Tom Borgou Abdou Capitaine Tom Hamat Ahmat Capitaine Yacoub Ali Abdoulaye Capitaine Yacoub Abdelrazick Acyl Capitaine Yassine Djouma Abdoulaye Capitaine Yaya Orabo Hondjo Capitaine Yaya Abdoulaye Haroun Capitaine Yaya Assou Soureya Capitaine Youssouf DJamous Hare Capitaine Youssouf Hassan Abdoulaye Capitaine Youssouf Ismail Fadoul Capitaine Youssouf Mahamat Saleh Capitaine Hamid Yacoub Ougourou

Lieutenant-colonel : Capitaine Abakar Wadi Adam Capitaine Abakar Moukouti Arina Capitaine Abdallah Djoubare Mahamoud Capitaine Abdallah Malik Nourgne Capitaine Abdelaziz Begoto Kamongar Capitaine Abdelkerim Hamid Dicko Capitaine Abdelmadjid Bachar Ahmat Capitaine Abdelmadjid Mahamat Ali Capitaine Abderaman Ali Gody Capitaine Abdoulaye Bachar Babou Capitaine Abdoulaye Yaya Garime Capitaine Abdramane Mahamat Issa Capitaine Abdramane Djibrine Moussa Capitaine Adam Hamid Borgou Capitaine Addey Souleyman Adam Capitaine Afandi Hamit Mahamat Capitaine Ahmat Adouma Bakaye Capitaine Ahmed Taher Abid Capitaine Ali Hissein Gardia Capitaine Ali Abakar Bakit Capitaine Ali Seid Awat Capitaine Annadif Youssouf Hissein Capitaine Annour Abgrene Abdallah Capitaine Baradine Adoum Tendi Capitaine Barh ousman Ahmat Capitaine Barh Soura Djorbo Capitaine Barka Hissein Issa Capitaine Bichara Iyere Hadjar Capitaine Birke Adoum Ibrahim Capitaine Bokhit Teyo Obouno Capitaine Bokhit Abdoulaye Mougou Capitaine Bouba Sediga Abdallah Capitaine Brahim Saleh Haggar Capitaine Chogou Korei Kerboro Capitaine Daoud Djouma Rahama Capitaine Abdeldjabar Ahmat Djougourou Capitaine Djimet Hadjar Dogo Capitaine Fadoul Adam Assilek Capitaine Gadi Tchere Nangboyoum Capitaine Hamadi Abakar Abdoulaye Capitaine Hamid Ismail Sabour Capitaine Hamid Dout Ahmat Capitaine Hamid Yacoub Mahamat Capitaine Hamid Mahamat Abdallah Capitaine Haroun Bechir Abdou Capitaine Haroun Nassour Haggar Capitaine Hassan Abakar Bechef Capitaine Hassan Tom Guerdia Capitaine Hassan Bostiguet Dindi Capitaine Hassane Ali Kaou Capitaine Haya Abdelkerim Djou Capitaine Hissein Daoud Chouka Capitaine Hissein Ahmat Oumar Capitaine Hisseine Abdelmadjide Dagala Capitaine Hisseine Hachim Zakaria Capitaine Ismail Haroun Ibrahim Capitaine Issa Haroun Bokit Capitaine Issackha Abdelrazack Moussa Capitaine Issak Hassan Bokit Capitaine Issack Yam Dicko Capitaine Katir Abakar Koty Capitaine Mahamat Djouma Keibo Capitaine Mahamat Ahmat Hondjo Capitaine Mahamat Djibrine Nouba Capitaine Mahamat Ibrahim Ebire Capitaine Mahamat Yaya Abakar Capitaine Hamat Djabar Souleymane





