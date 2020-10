Tchad : 109 forages vont être réalisés dans des écoles primaires

Un protocole d'accord de réalisation des forages dans les écoles primaires à N’Djamena a été signé lundi entre le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, et le président de l’International Association for Humanitarian Aid and Education (IDEA), Mustafa Yildiz.



Selon le ministère de l'Éducation nationale, le projet prévoit la construction de 109 forages dans les établissements publics à N’Djamena.



Il vise l’amélioration des conditions de fréquentation des élèves et leur maintien à l’école.



La signature de la convention a eu lieu en présence de l’ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygasiz, dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale.