Tchad : 109 meilleures filles de la sous-préfecture de Torrock reçoivent des prix d’excellence

L’Association des femmes pour le développement de la sous-préfecture de Torrock à N’Djamena, a remis ce lundi 17 octobre 2022, des fournitures scolaires à 109 meilleures élèves filles des écoles primaires et des collèges des cantons Goye-Goudoum, Gouin et Torrock. Les kits sont constitués de sacs à dos, de cahiers et autres fournitures scolaires.



L’objectif de ce geste des femmes ressortissantes de cette sous-préfecture est d’encourager la scolarisation et le maintien des filles à l’école, et par ailleurs, favoriser la bonne éducation des enfants. La cheffe de la délégation des femmes, Madjili Ignera, fait savoir que le plus cadeau qu’un parent ou un enseignant puisse offrir à un enfant, est de lui inculquer que l’éducation est l’arme la plus puissante pour conquérir le monde.



Les femmes membres de cette association se réunissent chaque mois à N’Djamena pour se former, se rendre visiter, s’assister en toute circonstance. C’est le dynamisme de cette association qui oriente les membres vers les meilleures filles à l’école, souligne Madjili Ignera.



Pour elle, ce geste de cœur va permettre aux bénéficiaires de continuer aisément leurs études, malgré les difficultés Les cérémonies de remise de ces dons se sont déroulées dans les établissements scolaires respectifs à Torrock, à Gouin et à Goye-Goudoum, en présences des responsables éducatifs, des parents et des élèves eux même.



L’Association des femmes pour le développement de la sous-préfecture de Torrock a fait de multiples réalisations et dons, à la population au cours des années passées.

Il s’agit des réalisations de six forages dont deux par canton, de la remise des dons aux sinistrés des inondations, et de l’appui de la population en matériels de lutte contre le choléra, et cette année, la remise des fournitures scolaires aux meilleures filles des collèges et des écoles primaires de la sous-préfecture.