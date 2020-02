Tchad : 11 commissaires à la CNDH prêtent serment

11 commissaires de la Commission nationale des droits de l’Homme ont prêté serment mercredi devant la Cour Suprême.



L’audience solennelle a été dirigé par le président de la Cour Suprême, Samir Adam Annour, en présence du ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi et du 3ème vice-président de l’Assemblée nationale, Nyongombé Madjitomoum.



Pendant leur serment, les récipiendaires ont chacun déclaré ceci : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d’exercer en toute impartialité, indépendance, de garder le secret de délibération et de me laisser guider que par ma qualité de défenseur des droits de l’Homme.”



Dans sa réquisition, le procureur général auprès de la Cour suprême, Mbay Guedoum Kemia, a exhorté les récipiendaires à observer le serment dans l’exercice de leur fonction.



“Vous devez avoir constamment à l’esprit que vous êtes sous serment chaque fois que vous posez des actes liés à vos fonctions. Le serment est un acte solennel qui mérite du respect”, a-t-il souligné.