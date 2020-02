Tchad : 11 nominations au ministère de l'Enseignement supérieur

Le décret n°0087 du 18 février 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité à l’Université Roi Faycal.



Université Roi Fayçal



Président : Dr HASSANA BOUBA DJIME en remplacement de Dr ABDALLAH BAKHIT SALEH, appelé à d’autres fonctions ;

Vice-Président Chargé des Recherches : Dr ABAKAR WALAR MADOU (poste vacant) ;

Vice-Président Chargé de l’Enseignement : Dr HASSABALLAH MAHDI FADLAH en remplacement de Dr MAHAMAT SALEH AYOUB, appelé à d’autres fonctions ;

Secrétaire Général : Dr KHALID ADOUM MOUSSA en remplacement de Dr ABAKAR WALAR MADOU, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur des Affaires Académiques : Dr MOUSTAPHA MAHAMAT TALKO en remplacement de Dr MAHAMAT BOUKHARI HASSAN, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur de la Recherche et de la Coopération : Dr HOUSSOUNA MOUCTAR ABDELKERIM (F) en remplacement de Dr MAHAMAT BOUKHARI , appelé à d’autres fonctions ;





Faculté Idriss Déby Itno des sciences juridiques et politiques



Doyen : Dr MAHAMAT ALI ISSA HOUMEDA en remplacement de Dr MAHAMAT SENOUSSI ALI, appelé à d’autres fonctions ;

Vice-doyen : Dr MOUSSA ABOUBAKAR MAHAMADA en remplacement de Dr CHARIF ALI MAHAMAT DJIBRINE, appelé à d’autres fonctions.



Faculté de l'administration et de l'économie

Vice-doyen : Dr ATTEIB HASSAN TIDJANI en remplacement de Dr ABDELWALI ADOUM MAHAMAT, appelé à d’autres fonctions.



Faculté des lettres, arts et communication



Doyen : Dr ADIL SAKAIROUN TERAP en remplacement de Dr AHMAT ALROUFAI MAHMOUD, appelé à d’autres fonctions ;

Vice-doyen : Dr MAHAMAT RAHMA BEN TAHER en remplacement de ZENABA TERAP, appelée à d’autres fonctions.



Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.