Tchad : 11 nominations au ministère de la Justice

Le décret n°1680 du 05 août 2020 porte nomination des personnes dont les noms suivent à des postes de responsabilité.



Direction de cabinet

Conseiller : Mahamat Tadjadine, en remplacement de Mai Ingalaou Baou Kagh, appelé à d'autres fonctions



Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires

Inspecteur général : Koldimadji Mirari, en remplacement de Mahamat Tadjadine, appelé à d'autres fonctions



Inspecteurs

- Déougang Yotoudjim Jonathan, en remplacement de Mahamat Taha Abdelkérim, appelé à d'autres fonctions.

- Maï Ingalaou Baou Kagh, en remplacement de Ousman Ngader, appelé à d'autres fonctions.

- Ngaoundi Laurent, maintenu ;

- Mahamat Abderaman, en remplacement de Saleh Souleymane Nourene, appelé à d'autres fonctions ;

- Andakeizou Vadandi Simon, en remplacement de Beneye Mbaïreou Bruno, appelé à d'autres fonctions.



Direction de la législation et de la coopération internationale

Directeur : Rotta Dingamadji Carlos, en remplacement de Deougang Yotodjim Jonathan, appelé à d'autres fonctions.

Sous-directeur de la législation : Djobonlangui Nathaniel, en remplacement de Mme. Clarisse Nailar, appelée à d'autres fonctions.

Sous-directrice de la coopération internationale : Mme. Achta Zakaria Ali, maintenue.



Direction de la statistique et de l'information judiciaire

Directeur : Adef Autrone Awada, en remplacement de Dr. Mabali Aristide, appelé à d'autres fonctions



Direction des affaires judiciaires

Directrice : Mme. Deyo Julienne, maintenue



Direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale

Sous-directeur des établissements pénitentiaires et de la sécurité : Mahamat Ahmat Djamal Nimir, en remplacement de Yaya Angaré, décédé

Sous-directrice de la réinsertion sociale : Mme. Fatimé Mahamat Tahir, maintenue



Direction des droits de l'Homme

Sous-directeur des promotions et des protections : Djimramadji François, en remplacement de Alie Atié, appelé à d'autres fonctions