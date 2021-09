Tchad : 1119 candidats composent la 2nde série du baccalauréat au Ouaddaï

Le directeur de cabinet du gouverneur de la province du Ouaddaï, Madjimbaye Masra, a donné le coup d'envoi de la deuxième série des épreuves écrites du baccalauréat session de septembre 2021 à Abéché.



Au total, 1119 candidats toutes séries confondues composent les épreuves au Ouaddaï.



Le lancement a eu lieu en présence notamment du délégué provincial de l'éducation nationale du Ouaddaï et du conseiller à l'économie du gouverneur.



Ouvrant l'enveloppe scellée de la première épreuve de G1, le directeur de cabinet a exhorté les candidats à être calmes et sereins afin de bien cerner les sujets.



Le représentant de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) à Abéché, Brahim Abbas, a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour que la seconde série soit un succès.



Un seul centre est retenu à Abéché pour cette seconde série.