Tchad : 113 voyageurs interceptés, ils tentaient de se rendre clandestinement en Libye

Les forces de défense et de sécurité de la province du Batha ont intercepté lundi à Al Boutal, localité située à quelques kilomètres d'Ati, un camion surchargé de matériel et transportant 113 voyageurs, dont des clandestins qui tentaient de se rendre en Libye.



L'opération a eu lieu dans la nuit vers 4 heures du matin.



Le convoi était composé de 90 hommes et 23 femmes. Parmi eux figurait sept enfants.



Ces opérations clandestines de convoyage vers la Libye, interdites par les autorités tchadiennes, sont généralement opérées par des réseaux frauduleux de passeurs, en complicité avec chauffeurs.



"C'est inacceptable. Le Batha doit cesser de servir de point de départ à ce genre de voyages (...) Ces jeunes qui partent pour la Libye, généralement ils finissent très mal", a déclaré le gouverneur de la province du Batha, Alio Adoum Abdoulaye.



Il a félicité les services de sécurité pour leurs efforts et les a appelé à continuer la mission "jusqu'à ce que la situation soit jugulée".



Le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Ati a indiqué que la justice imposera des amendes pour dissuader les futurs voyageurs.