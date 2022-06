Tchad : 1147 candidats au BEF dans la province du Lac

Les épreuves écrites du Brevet d'enseignement fondamental (BEF) ont officiellement été lancées ce 6 juin 2022 à Bol, par le secrétaire général du département de Mamdi, représentant le gouverneur de la province du Lac. Le lancement a eu lieu en présence du recteur de l'académie de Nord-Ouest, Professeur Ahmed Mohamed Mohadjir, du délégué provincial de l'éducation nationale du Lac, Anwar Abdel-Aziz Abakar et bien d'autres responsables.



Les différentes personnalités se sont relayées pour prodiguer des sages conseils et orientations aux candidats.



Aux deux centres (Français et Arabe) de Bol, ils sont 480 candidats. Au total, 1147 candidats composent le BEF dans les 8 centres d'examen que comptent la province du Lac.