Tchad : 12.000 signataires d'une pétition lancent un ultimatum au gouvernement

Le porte-parole du "Mouvement des 12 revendications" (M12R), Natoi-Allah a fait une déclaration mercredi 4 août à la Maison des Médias du Tchad pour exiger l’application de 12 points de revendication, suite à une pétition.



Il s'agit entre autres de la récupération des deniers détournés par les cadres et certains commerçants du MPS ; l’éradication immédiate de la cherté de vie au Tchad ; le rétablissement de bourses des étudiants tchadiens ; la construction des centres de santé et l’intégration sans discrimination des jeunes diplômés à la fonction publique.



Le mouvement demande également la restitution des sociétés tchadiennes acquises au Franc symbolique ; le paiement de tous les coupons des retraités tchadiens ; le dédommagement des victimes du régime d'Hissein Habré et la démission des députés illégitimes et illégaux de l’assemblée nationale.



« Nous sommes 12.000 tchadiens signataires de ladite pétition. Nous sommes fidèles aux présentes revendications et attendons une réponse favorable du gouvernement dans un délai de 12 jours. Passé ce délai, nous userons de nos droits légaux par des actions citoyennes (marche pacifique et sit-in) sur le plan national en tant que mouvement des 12 revendications », rapporte le porte-parole du M12R, Natoi-Allah.



Il demande à toutes les représentations diplomatiques du Tchad de "ne pas financer le processus" et de ne "plus croire à la présente CENI ni au CNDP".



Natoi-Allah exhorte les leaders syndicaux et toutes les forces vives tchadiennes "à ne plus croire aux promesses ni aux déclarations faites par le président Idriss Deby."