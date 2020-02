Tchad : 12.600 ménages de 277 villages vont bénéficier d'un appui à l'Est

Le coordonnateur national du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil (PARCA), Japhet Doudou, accompagné de ses proches collaborateurs, a remis samedi matin au gouverneur de la provine du Ouaddaï Ramadan Erdebou, les résultats de l'enquête réalisée par le projet et l'Institut national de la statistique.



La cérémonie de remise du document s'est déroulée à la résidence du gouverneur du Ouaddaï en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles de la localité.



Remettant les résultats de l'enquête au gouverneur, le coordonnateur national du PARCA, Japhet Doudou, a expliqué que l'enquête réalisée dans 311 villages de la province leur a permis de retenir 277 villages dans lesquels 12600 ménages vulnérables seront pris en compte dans le projet.



Il a rassuré les autorités provinciales que d'ici fin mai, les bénéficiaires recevront les financements. Japhet Doudou a demandé l'appui des autorités pour la réussite du projet.