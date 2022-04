Tchad : 12 malfaiteurs arrêtés et des armes saisies au Sila

Le gouverneur du Sila, Ismaël Yamouda Djorbo a instruit les forces de défense et de sécurité de poursuivre la traque sans relâche des délinquants.



Au lendemain de sa prise de fonction, a indiqué le gouverneur, une lutte sans merci a été engagée contre les fauteurs de troubles. Une accalmie sans précédent est observée dans la province, a-t-il dit.



Pour Ismaël Yamouda Djorbo, cette situation doit amener à redoubler d'efforts et de vigilance afin de décourager les malfaiteurs.



Le gouverneur a remercié les forces de défense et de sécurité. Il a demandé à la population de faire preuve de responsabilité et de collaboration.