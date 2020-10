Tchad : 12 nominations à l'Office national des médias audiovisuels

Le décret n°2125 du 15 octobre 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA) :



Direction générale

Directeur: MAHAMAT BORGOU HASSAN en remplacement de BOUKAR SANDA, appelé à d’autres fonctions ;

Directrice Générale Adjointe: HALIME ASSADYA ALI, en remplacement de DJIBRINE MAHAMAT ADAM, appelé à d’autres fonctions.



Direction de la Radio Diffusion Nationale Tchadienne

Directeur: GASSISSOU SAKANGA en remplacement de BAGUEPENG GANGUE ROSALIE, appelée à d’autres fonctions ;

Sous-Directrice de l’Information: HINDA AHMET CHERIF en remplacement de ABBA MOUSSA MECHERE, appelé à d’autres fonctions ;

Sous-Directrice des Programmes et Production: MODEKEMDE DOLMYAN en remplacement de MARRILLA GUEILE MBARMA, appelée à d’autres fonctions ;

Sous-Directeur Technique: DIONKOS GEDEON en remplacement de KAMALADINE MAHAMAT OUSMANE, appelé à d’autres fonctions.



Direction de la Télévision Nationale

Directeur: GOMITA JUSTIN en remplacement de MBAIDIGUIM ELON, appelé à d’autres fonctions ;

Sous-Directeur de l’Information: SOULEYMANE DJABO en remplacement de GASSISSOU SAKANGA, appelé à d’autres fonctions ;

Sous-Directeur des Programme et Production: ANNOUAR EL-SADATE AMINE en remplacement ALLAMINE KADER, appelé à d’autres fonctions ;

Sous-Directeur Technique: KALAMADINE MAHAMAT HASSAN en remplacement DIONKOS GEDEON, appelé à d’autres fonctions.



Direction des Ressources Humaines et de l’Information

Directeur: MAHAMAT SALEH HISSEIN BEN MALALLAH en remplacement de ABDELBASSID MAHAMAT IBRAHIM, appelé à d’autres fonctions.



Direction Commercial et de Marketing

Directeur: HAMIT MAHAMAT ABASSI en remplacement de MAHAMAT MACKI ADAM, appelé à d’autres fonctions.