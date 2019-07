Tchad : 12 villes connectées à la fibre optique, de nouveaux tarifs seront appliqués

De Adré à N'Djamena, en passant par les grandes villes connectées à ce tronçon de 1050 km telles qu'Abéché, Oum Hadjer, Mongo, Massaguet, la fibre optique couvre au total 12 villes du pays qui bénéficieront des services d'accès via les fournisseus d'accès internet et opérateurs télécoms déjà implantés au Tchad.



Grace à la fibre optique, de nouveaux tarifs seront appliqués au bénéfice des consommateurs finaux qui sont les entreprises, les institutions, les organisations et les populations. En outre, des instructions ont été données aux opérateurs télécoms aux fins de proposer des tarifs attrayants pour l'exploitation des voies de déport des câbles sous-marins SAT3.