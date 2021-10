Tchad : 120 jeunes formés en informatique à Abéché pour les vacances numériques

120 jeunes filles et garçons de la ville d'Abéché ont été formés en informatique dans le cadre d'un programme dénommé "Vacance numérique" au centre ADETIC d'Abéché. Ils ont reçu le 9 octobre leurs attestations de fin de formation.



Au nom de tous les récipiendaires du centre de formation, l'un d'eux a remercié les formateurs pour le sacrifice consenti afin de leur apprendre l'outil informatique qui s'avère nécessaire de nos jours.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a salué l'initiative de l'Association des jeunes leaders pour le développement de l'emploi et de la formation (AJLDEF), en partenariat avec l'ADETIC et le Centre des formations. Selon lui, la formation participe au développement du capital humain à travers la formation professionnelle.