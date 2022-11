Tchad : 122 milliards Fcfa pour le complexe industriel des abattoirs de Djarmaya

L'objectif est de sortir de la viande de qualité et sans objection sanitaire, avec la plus grande rigueur.



Le montant du contrat s'élève à 122 milliards de Francs CFA.



Le projet donnera une vraie alternative aux éleveurs et commerçants de bétail pour la mise en vente des animaux de qualité.



La société Laham Tchad a prévu la construction des centres animaliers de quarantaine et d'embauche. Ces centres permettront d'engraisser les animaux d'une façon rapide et efficace.