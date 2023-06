Tchad : 128 candidats entament les épreuves du baccalauréat à Amdjarass

Ce lundi 19 juin 2023, un total de 128 candidats de toutes séries confondues se sont attelés aux épreuves du baccalauréat pour la session de juin 2022-2023 à Amdjarass. Parmi eux, 41 candidats de la série A4, 15 de la série D et 72 de la série A arabe.



La cérémonie a été lancée par le secrétaire général de la province, Annour Djibrine, qui représentait le gouverneur, en présence du délégué de l'éducation, Mahamat Idriss Atim, et du président du centre, M. Yakhoub Zagalo. Les mots d'encouragement des officiels étaient le courage, le travail avec sérénité et les meilleurs vœux de réussite.