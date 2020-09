Tchad : 13 mentions "Très bien" au baccalauréat 2020

Les résultats de la première session 2020 du baccalauréat ont été dévoilés mardi au Tchad. Parmi 18.037 admis d'office, 13 candidats ont obtenu la mention "Très bien". Ce qui représente 0,07% des candidats admis d'office.



Il s'agit de 11 garçons et 2 filles de sept différents centres. Ils sont répartis dans les séries suivantes : trois candidats de la série AA, deux candidats de la série C, trois candidats de la série D, un candidat de la série G2, deux candidats de la série CA et deux candidats de la série DA.



L'on note 3.628 mentions assez-bien et 468 mentions bien.