Tchad : 13 nouvelles résolutions qui semblent se dégager du 2e Forum national inclusif

Le rapporteur général du 2ème Forum national inclusif, le garde des sceaux Djimet Arabi, a présenté samedi la synthèse des débats sur trois thèmes.



À l'issue de tous les débats, par une grande majorité, ils en ressort les résolutions suivantes :

Sur la forme de l'État :

Réhabiliter les sous-préfectures comme unités administratives auprès des communes

Créer un comité technique chargé de réfléchir sur la question du drapeau



Sur le régime politique et le réaménagement des grandes institutions :

Créer un poste de vice-président

Créer un Sénat qui sera le répondant des collectivités autonomes

Rétablir la Cour des comptes

Nommer un Médiateur national

Remplacer le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par un organe dédié exclusivement à la chefferie traditionnelle

Supprimer le Conseil économique et social



Sur les mesures parlementaires :

Instituer un Parlement bicaméral avec deux chambres (Sénat et Assemblée nationale)

Maintenir le statu quo sur les critères relatifs aux capacités intellectuelles des candidats aux élections législatives



Il a été proposé aussi trois recommandations spéciales :

Prendre des dispositions nécessaires afin de garantir une retraite descente aux fonctionnaires et contractuels du secteur public

Ramener l'âge de la candidature aux élections présidentielles à 40 ans

Recommander au gouvernement de prendre en main la question récurrente des conflits intercommunautaire et des conflits agriculteurs-éleveurs.



La synthèse des travaux sera soumise à l'approbation de l'assemblée du Forum.



Les deux premières résolutions adoptées sont la suppression du serment confessionnel ou l'enlèvement de son caractère confessionnel, et la levée de la limitation de mandat des élus locaux.