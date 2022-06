Tchad : 1328 détenus vont bénéficier d’une caravane médicale à Klessoum

Une caravane médicale au profit de 1328 détenus dont 53 femmes a été lancée ce 28 juin par le ministre de la Santé publique et le ministre de la Justice.



L’opération consiste à consulter, prendre en charge et évacuer si la situation l’exige, informe le ministère de la Santé publique.

Les soins sont gratuits et l’opération dure deux jours. Elle est menée par une équipe composée de 6 médecins et 8 infirmiers.





Cette initiative du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale en collaboration avec le département de la justice, va s’étendre dans toutes les 44 prisons du Tchad.



Remettant les médicaments et équipements à l’équipe médicale, la Secrétaire d’Etat à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Mbaidedji Dékandji Francine a indiqué que le département est disposé à renforcer l’équipe par des moyens nécessaires pour la prise en charge des malades.



Le ministre de la justice, garde des sceaux, chargé des droits humains Mahamat Ahmat Alhabo a fait mention de la promiscuité qui occasionne des maladies dans les lieux de détention.