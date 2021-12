Tchad : 1359 milliards de recettes budgétaires prévues en 2022

Le Projet de Loi des Finances adopte ce 22 décembre en conseil des ministres prévoit 1 359 Milliards de recettes budgétaires y compris les dons, soit une hausse significative de 260,8 Milliards par rapport à la Loi des Finances 2021.



Cette hausse des recettes budgétaires résulte essentiellement de l’accroissement de plus de 86% des recettes pétrolières dû à la hausse des cours du Brent en 2021 qui a eu des répercussions positives sur l’impôts sur les sociétés ainsi que les redevances et participations.



L’évaluation des recettes et des dépenses du Projet de Loi des Finances 2022 met en évidence un déficit budgétaire hors don de 13,238 milliards. Ce qui obligera l’Etat à faire recours à la Facilité Elargie de Crédit dans le cadre de son programme avec le FMI, ainsi qu’à des appuis des partenaires au développement pour financer son budget.