Tchad : 136 agents de santé formés à l'outil EWARS Mobile pour renforcer la surveillance épidémiologique à l'Est

Ce 2 aout, l’OMS a annoncé la formation de 136 agents de santé à l'Est du Tchad dans 8 districts sanitaires des régions du Ouaddaï, du Sila et du Wadi-Fira. Cette formation a porté sur l'utilisation de l'outil EWARS Mobile (Early Warning Alert and Response System). L'objectif est de renforcer la surveillance épidémiologique dans ces zones à l'Est du Tchad.



Cette formation a été menée par l'OMS Tchad et le ministère de la Santé publique du Tchad (Santé Tchad). Le financement de cette initiative a été assuré par l'Union européenne à travers l'instrument EU Echo.



Donc, grâce au soutien de l'UE, les capacités de surveillance épidémiologique ont été renforcées dans plusieurs régions de l'Est du Tchad, à travers la formation d'agents de santé sur un outil numérique dédié.



Cette formation marque une étape importante dans le renforcement des systèmes de santé au Tchad. En dotant les agents de santé d'outils numériques performants, le pays se donne les moyens de mieux prévenir et répondre aux crises sanitaires. Le soutien de l'Union européenne est salué pour son engagement en faveur de la santé des populations tchadiennes.