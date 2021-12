Tchad : 139 ex-agents de la mairie demandent leur réhabilitation

Le président du collectif rappelle que l’actuel maire de la ville de N’Djamena Ali Haroun a réhabilité le 21 août, 118 agents de la mairie sur les 257 agents suspendus. Une réhabilitation qu’il trouve injuste et qui a fait beaucoup de bruits.



Selon le président du collectif, la mairie s’est pourvue contre la décision du premier juge réhabilitant les ex-agents de la mairie dans leurs fonctions. Il ajoute que le dossier a été plaidé et mis en délibéré depuis le 2 septembre 2021.



"Au lieu que la mairie attende la décision finale pour prendre acte, il a appliqué sa propre loi, au regard d’une ordonnance du Tribunal de grande instance qui produit toujours ses effets juridiques. Depuis lors, la Cour suprême tarde à se prononcer sur le dossier", déplore Ali Mahamat Saleh Zakaria.



Le Collectif demande aux autorités, y compris le président du Conseil militaire de transition (CMT) de s’impliquer davantage afin que le premier président de la Cour suprême rende son arrêt pour une justice sociale et équitable pour tous.