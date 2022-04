Tchad : 13e édition du Festival international Kodomma, que la fête commence

Ndafogo Étienne a pour sa part a tenu à affirmer "que le festival est le plus grand rendez-vous pour les peuples Moussey et Marba qui partagent la même culture".



Le gouverneur de la province Mahamat Zene Alhadji Yaya a mis l'accent sur le rôle d'intégration que joue le festival. A cet effet, il a souligné que "le festival international Kodomma se veut intégrateur et un instrument de développement au travers des œuvres culturelles et artistiques depuis des décennies".



Le gouverneur de la province a ajouté que "lle festival est une arme contre l'alcoolisme, l'exode rurale, l'extrême violence et la drogue", des phénomènes qui minent malheureusement la jeunesse de sa province.