Tchad : 14 étudiants de l'UNABA réussissent leur soutenance de Master

ABECHE - La deuxième vague des soutenances des mémoires des étudiants de Master en droit public de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) a pris fin lundi. Durant trois jours intenses, les 14 étudiants ont terminé en beauté la présentation de leurs mémoires devant leurs parents, amis et les enseignants-chercheurs.



À l'issue des soutenances, le recteur de l'UNABA, Pr. Mahamat Seid Ali, a fait la restitution dans son bureau, en présence de Dr. Ali Adoum, enseignant-chercheur à l'UNABA et coordinateur de cycle Master en droit public, de Pr. Macra Taden, président de l'université Charles Lwanga de Sarh et président du jury de la section française, ainsi que d'autres cadres de l'enseignement supérieur ayant pris part à cette deuxième vague des soutenances.