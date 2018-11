Tchad : 14 nominations à l'Enseignement supérieur

Au terme du décret n° 1790 signé par le chef de l'Etat le vendredi 16 novembre 2018, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité à l'Université Roi Fayçal du Tchad, sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Rectorat

Directeur des affaires académiques et de la scolarité

DIrecteur : Dr. Mahamat Boukhari Hassan en remplacement de Dr. Amine Ali Dahab, appelé à d'autres fonctions.



Directeur de la recherche et de la coopération

Directeur : Dr. Mahamat Boukhari Ibrahim en remplacement de Dr. Abakar Assileck Abakar, appelé à d'autres fonctions



Faculté Qatar des sciences économiques et de gestion

Doyen : Dr Mahadi Alkhali Daoud en remplacement de Dr. Ali Ahmat Mahamat appelé à d'autres fonctions



Vice-Doyen : Dr. Abdewali Adoum Mahamat en remplacement de Dr. Atteib Hassan, appelé à d'autres fonctions



Faculté de sciences et techniques de l'ingénieur

Doyen : Hassan Abdoulaye Abakar en remplacement de Dr. Mahamat Issa Hassan appelé à d'autres fonctions



Vice-Doyen : Dr. Faiza Mahamat Moussa en remplacement de Dr. Hassan Abdoulaye Abakar, appelé à d'autres fonctions



Faculté Achariqua des sciences de l'éducation

Doyen : Dr. Abdelkader Abakar Adam en remplacement de Dr. Mahamat Oumar Adam, appelé à d'autres fonctions



Vice-Doyen : Dr. Hadje Amne Izadine, maintenue



Faculté Idriss Déby Itno des sciences juridiques et politiques :

Doyen : Dr. Mahamat Ali Senoussi Issa en remplacement de Dr. Mahamat Ali Issa Houmeda, appelé à d'autres fonctions



Vice-Doyen : Dr. Charif Ali Mahamat Djibrine en remplacement de Dr. Oumar Ali Mahamat Moustapha, appelé à d'autres fonctions



Faculté des études supérieures

Doyen : Dr. Abdraman Ahmat Issa, poste vacant



Vice-Doyen : Dr. Afaf Mahamat Ouléché, poste vacant



Institut supérieur des sciences des techniques de santé

Directeur : Dr. Abdel-aziz Tadjadin Chocha en remplacement de Dr. Abderahman Djimet Abdoulaye, appelé à d'autres fonctions



Directrice adjointe : Dr. Afaf Youssouf Dahab, poste vacant



Bibliothèque universitaire

Directeur : Mahamat Issa Assenoussi en remplacement de Dr. Alkassim Mahmout Zakaria, appelé à d'autres fonctions