Tchad : 14 nominations par décret au secrétariat général du Gouvernement

Le décret n° 790 du 7 juin 2019 nomme les fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilité au secrétariat général du Gouvernement :



Direction générale :

Directeur général adjoint : Abderaman Mahamat Issakaha ;



Direction de la planification et du renforcement des capacités :

Directeur : Mahamat Malloum Adam (nouveau poste) ;

Directeur adjoint : Abdoulaye Hassaballah (nouveau poste) ;



Direction des ressources humaines et du matériel :

Directeur : Abderaman Abakar Hadid (nouveau poste) ;

Directrice adjointe : Mme. Achta Amira Hassaballah Choua (poste vacant) ;



Direction des bâtiments administratifs :

Directeur : Moussa Adoum Chiguiffe ;



Direction du parc automobile administratif :

Directeur : Oumar Hissein Abiat ;



Direction du contentieux de l'Etat :

Directeur : Gapili Padeu Roger (nouveau poste) ;

Directeur adjoint : Radé Roneye (nouveau poste) ;



Direction du contrôle et de l'enregistrement :

Directeur : Alhadj Tahir Abdelaziz ;

Directrice adjointe : Vansassou Sylvie ;



Direction des archives et de la documentation :

Directrice : Mme. Nerolel Mbairadjim Sonia ;

Directrice adjointe : Mme; Roukhya Abderaman Oumar ;



Direction du Journal officiel :

Directeur : Saleh Mahamat Doukouré.