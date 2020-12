Tchad : 14 nouveaux postes au ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat

Le décret n°2494 du 17 décembre 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après :



DIRECTION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE

Directeur Général: Monsieur BOKHIT MAGUINE SETTY, maintenu.

Directrice Générale Adjointe: Madame TANGAR née TOUBEM NODJIHOMMAL en remplacement de Madame KHAZINA DJIBRINE OUMAR, appelée à d'autres fonctions.



Direction Générale Technique des Ressources et de la Planification

Directeur Général Technique: Monsieur SEIDOU SIRI, nouveau poste.



Direction des Ressources Humaines et Matérielles

Directrice: Madame MEKONDENE SIANKITO ANTOINNETTE, maintenue.



Direction des Infrastructures et du Contrôle

Directeur: SADICK ALI MOURSAL, nouveau poste.



Direction de la Formation et des Statistiques

Directeur: Monsieur NELEMGOTO LAOUTAYE JOSUÉ, nouveau poste.



Direction Générale Technique du Tourisme et de l'Hôtellerie

Directeur Général Technique: Monsieur TOUMAR ELOI KILGUE, nouveau poste.



Direction des Politiques Touristiques

Directrice: Madame HAMCHAM ZARA MOUSSA KADAM, maintenue.



Direction de la Réglementation et de la Coopération

Directeur: Monsieur GRANDI GUEDE, nouveau poste.



Direction de l'Analyse et du Patrimoine Touristique

Directeur: Monsieur BÉCHIR ADOUM BOUKAR, nouveau poste.



Direction Générale Technique de l'Artisanat

Directeur Général Technique: Monsieur HAMADAYE BARKAI ERDIMI, nouveau poste.



Direction du Développement et de l'Innovation

Directeur: Monsieur DJONGMAILA DJERSALA, nouveau poste.



Direction de l'Animation et du Suivi de l'Encadrement

Directrice: Madame HADJE ACHTA SAIMOUNE.



Direction des Études et de la Coopération

Directeur: Monsieur DJONDANG BARE, nouveau poste



Direction Générale Technique de la Culture et du Patrimoine

Directeur Général Technique: Monsieur ABDOULAYE SOULEYMANE OUSMAN BABALE, nouveau poste.



Direction de la Culture et des Arts

Directeur: Monsieur MBAILASSEM MBAYO VINCENT, maintenu.



Direction de la Création Artistique

Directeur: Monsieur MASNGAR JONAS MASSENGO, nouveau poste.



Direction du Patrimoine Culturel

Directrice: Madame KOSSENDA BOUBA, maintenue.



Direction des Archives Nationales

Directeur: REOUDOUM MIANDODJI, nouveau poste.



Sites Classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO

- Massifs de l'Ennedi: Responsable de gestion du site: Monsieur ZAKARIA ABDRAMAN DJIDDI, nouveau poste.

- Lacs d'Ouanianga: Responsable de gestion du site: Monsieur MAHAMAT ALI GALMAYE, nouveau poste.