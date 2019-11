Tchad : 14 présumés malfrats dont 3 hommes en treillis arrêtés

Les forces de l'ordre ont présenté ce vendredi 1er novembre 2019 à la direction générale de la police nationale, 14 présumés malfrats interpellés pour diverses infractions.



Parmi les 14 présumés malfrats arrêtés figurent trois voleurs de trois véhicules dont celui de la brasserie du Tchad, six individus pour association de malfaiteurs, quatre braqueurs armés ayant arraché trois motos et un militaire trafiquant de drogue intercepté avec 20 boules de drogues.



Le véhicule de la brasserie a été volé vendredi dernier dans l’enceinte de l'entreprise, avec la complicité d’un mécanicien de la brasserie.



Parmi les braqueurs de motos figure un policier qui a dirigé une opération contre un motocycliste vendredi passé aux environs de 22 heures au quartier Chadar Talata (Diguel Koudou).



Ce groupe de malfrats a réussi à emporter la moto après avoir neutralisé le propriétaire. La victime est parvenue à identifier le policier qui assurait habituellement la sécurité dans la journée sur l’axe principal de cette contrée de la commune du 8ème arrondissement.



Après l’incident, la victime Souleymane Mahamat Idriss, a alerté les responsables de la police de la commune de 8ème arrondissement en décrivant le portrait du policier qui est derrière le braquage de sa moto.



La police n'a pas tardé à mettre la main sur le collègue braqueur.



Malgré l’interpellation du policier, la victime se plaint de ne pas avoir pu récupérer sa moto.



Une multiplication des vols de véhicules



Le porte-parole de la police, commissaire Paul Manga déplore la multiplication de vols de véhicules. Il invite la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre la prolifération de l’insécurité.



Les 14 présumés malfrats seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes, informe le commissaire Paul Manga.



Parmi les présumés malfrats, on dénombre trois hommes en treillis censés contribuer à la sécurisation de la capitale.