Tchad : 1400 chefs traditionnels, “un désordre total”

Le nombre pléthorique de chefs traditionnels et la course à la chefferie font réagir au Tchad. Le conseiller au dialogue et à la réconciliation nationale à la Présidence de la République, Dr. Ali Abdel-Rahmane Haggar, a estimé le 15 janvier, au cours d'une conférence-débat, que le nombre de chefs traditionnels dépasse le nombre d'ethnies au Tchad.



"De 400 chefs traditionnels, nous sommes arrivés à 1400 chefs traditionnels. il y a un désordre total", estime Dr. Ali Abdel-Rhamane Haggar.



Pr. Mahamat Saleh Ayoub, vice-président de l'Université Roi Fayçal, se dit outré par le phénomène de concurrence à la chefferie traditionnelle. Pour lui, c'est insensé. "Quand un général ou un membre du gouvernement se bat nuit et jour pour être nommé chef de canton, c'est pour gagner quoi à la fin? C'est au Tchad seulement que je vois cela", déplore Pr. Mahamat Saleh Ayoub.