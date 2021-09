Tchad : 1450 agents pulvérisateurs mobilisés contre le paludisme à N'Djamena

La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide a un effet qui est reconnu pour son efficacité, a expliqué Dr. Ismaïl Bahr Bachar, directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



C'est l'un des principaux moyens utilisés pour empêcher la propagation du paludisme et réduire le nombre de décès liés à cette maladie, en particulier chez les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans.



Le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité avec un pic pendant la saison pluvieuse. Pendant cette période de haute endémicité, l'objectif est d'assurer à la population l'accès aux services de base de qualité pour accélérer la réduction de la mortalité du paludisme.



La campagne durera deux semaines. Au total, 1450 agents pulvérisateurs sont mobilisés, en plus de 24 superviseurs du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, et 10 coordonnateurs qui seront déployés dans les dix arrondissements.



10 millions de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action ont été distribuées dans 17 provinces. À N'Djamena, la distribution sera effective au plus tard le 10 septembre 2021.