Tchad : 146 ex-agents de la mairie de N'Djamena en attente de réintégration

Maître Gozzo Tourdide, avocat des 257 agents licenciés depuis quelques années de la mairie de N'Djamena, a fait un point de presse ce 4 avril à la Bourse du travail. Il dénonce l'inexécution par la mairie de la décision de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour suprême du 24 décembre 2021 mettant en place une commission chargée du règlement de litige entre la mairie de N'Djamena et ses 257 employés.



En août 2021, 111 des 257 agents communaux ont été réhabilités. Maître Gozzo Tourdide s'interroge sur un deux poids deux mesures. Pour lui, il s'agit d'une discrimination et d'une violation de la loi.



À ce jour, les 146 agents n'ont pas été réembauchés. Le 24 décembre 2021, la Cour suprême a rendu un arrêt rejetant une requête de la mairie. De l'avis de Maître Gozzo Tourdide, la mairie n'a aucun moyen sur le plan légal de justifier son refus de réintégrer les ex-agents.



"Un État de droit implique que la mairie qui est une collectivité locale, respecte la loi et les décisions judiciaires. Le fait pour la mairie de ne pas respecter la décision judiciaire et de favoriser une catégorie de tchadiens au détriment des autres, fait du Tchad un État de non droit", tranche Maître Gozzo Tourdide.