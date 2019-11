Tchad : 15 addax relâchés dans leur enclos au Wadi Rimé

15 addax -11 mâles et 4 femelles- ont été acheminés ce jeudi matin au Wadi Rimé où ils ont été relâchés dans un grand enclos, en présence du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Ibrahim Djamaladine.



Le convoi de 15 addax en provenance d'Abu Dhabi, a été réceptionné mercredi à l'aéroport d'Abéché.



"Au Tchad, nous l'appelons addax. Cette espèce à l'état sauvage est presque inexistante. C'est une première pour le Tchad et pour le monde parcequ'aujourd'hui, on l'a réintroduit dans son milieu naturel, avec celle qui est presque réussie des oryx", a déclaré le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Ibrahim Djamaladine.



En août 2016, le premier groupe d’Oryx algazelle élevé en captivité a été relâché au Tchad, dans les steppes subsahariennes. En revanche, c'est la première fois que l'addax est introduit dans le sol tchadien.