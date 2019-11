Tchad : 15 forages d'irrigation en faveur des jeunes et femmes au Lac

L’organisation 'Sauvons le Lac Tchad' (OSLT) a réalisé 15 forages d’irrigation, un magasin de stockage et des clôtures en grillage en faveur des groupements des jeunes et femmes du département de Kaya et Fouli, dans la province du Lac Tchad.



Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du programme d’urgence de développement prioritaire pour les jeunes et les couches vulnérables de la province du Lac Tchad.



Le projet, financé par la Commission du bassin du lac Tchad, a couté près de 39 millions de Francs CFA. Il vise à aménager des petits périmètres irrigués villageois en faveur de 30 groupements des départements de Kaya et Fouli.