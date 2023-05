Tchad : 15 lauréats en sciences biologiques et géologie de l'UNABA reçoivent leur diplôme

Au cours de cette cérémonie, Mousse Choukou Abdramane, président d'une organisation étudiante, a exprimé sa gratitude envers l'administration de l'université pour son soutien constant. Il a souligné la détermination des lauréats à contribuer davantage au domaine des sciences biologiques et géologie. "Nous sommes prêts à relever tous les défis qui se présenteront à nous", a-t-il affirmé avec enthousiasme.



Abakar Hissein Didigi, représentant le gouverneur, a également pris la parole pour féliciter les lauréats et mettre en avant l'excellence de l'Université Adam Barka. "Cet événement témoigne du rayonnement du Tchad dans le domaine de l'éducation. Nos universités sont parmi les meilleures, et je vous encourage, chers parents, à faire confiance à nos institutions. Vos enfants peuvent réussir ici, sans avoir à partir à l'étranger", a-t-il déclaré avec fierté.



La cérémonie a pris fin par la remise des diplômes aux lauréats des départements de biologie et de géologie. Ces jeunes diplômés sont désormais prêts à mettre en pratique leurs connaissances et à contribuer au développement du Tchad dans le domaine des sciences.