Tchad : 15 mégawatts d'électricité pour Moundou avant juillet

Le chef de l'Etat Idriss Déby a annoncé samedi à Moundou, un renforcement du réseau électrique de la ville avec 15 mégawatts, afin de couvrir les besoins de la population et des installations économiques.



Il a fait cette annonce lors d'une rencontre avec les autorités administratives, civiles et miliaires, les cadres et représentants des populations de la province du Logone occidental, peu avant de regagner N'Djamena.



Ce renforcement en électricité devrait permettre d'assurer le fonctionnement de l'activité industrielle et économique, l'administration et profitera aux foyers de la ville.



Un besoin en énergie pour l'abattoir



Un responsable de l'entreprise IECSA argentine qui a réalisé le nouveau complexe industriel des abattoirs du Logone, a demandé hier au chef de l'Etat qu'il "serait souhaitable que la connexion électrique puisse s'effectuer dans de bons délais."



"Nous avons cinq groupes électrogènes que nous avons placé pour donner une autonomie à l'abattoir, mais le coût va représenter un handicap pour l'exploitation de l'abattoir", a expliqué ce responsable. Le chef de l'Etat a promis une solution rapide.