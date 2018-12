Tchad : 1,5 milliard FCFA pour recruter des enseignants scientifiques

La stratégie du gouvernement se précise pour faire face à la baisse du nombre de candidats dans les filières scientifiques et techniques au sein du cursus éducatif. Une enveloppe dédiée exclusivement au recrutement d'enseignants scientifiques par contractualisation a été inclue dans le projet de loi de finances 2019. Le montant s'élève à 1,5 milliard de Francs CFA.



Le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique a annoncé le 3 septembre dernier la création de 20 lycées spécialisés en série scientifique, à la suite d'un arrêté signé par le ministre. Cette démarche qui fait partie du plan d'action du gouvernement pour relever la série scientifique, vise l'étendue du territoire.



Le 12 septembre denier, la Première Dame s'était dite affligée par les résultats des séries scientifiques, lors de la cérémonie de remise de prix aux meilleurs lauréats du baccalauréat de la session de 2018. Elle avait estimée que "le nombre de candidats inscrits dans ces séries frise le ridicule".



Par ailleurs, face aux résultats des différentes évaluations qui mettent en évidence la dégradation de la qualité de l'enseignement au Tchad, des "mesures idoines" seront mises en application au cours de l'année 2019. Elles sont basées sur les recommandations du rapport d'enquête parlementaire sur le système éducatif tchadien -qui met en évidence une baisse de la qualité de I'enseignement et ce malgré les dépenses importantes consenties dans ce secteur- et des dispositions de la loi portant orientation du système éducatif tchadien.



Le budget total consacré au ministère de l'éducation augmentera de 6% en raison de I'accroissement des dépenses de biens et services pour I'achat des fournitures et manuels scolaires (153%) et des dépenses d'investissement (54%). La hausse des dépenses d'investissement s'explique par l'accroissement des crédits alloués aux investissements sur ressources intérieures (198%) pour la finalisation des marchés de travaux publics en cours d'exécution.