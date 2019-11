Tchad : 15 nominations au ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie (5 nouveaux postes)

Le décret n° 1837 du 8 novembre 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie.



Direction générale technique du pétrole

Directeur général technique : Mahamat Zene Deker Youssouf (nouveau poste)

Directeur général technique adjoint : Ngueri Hassan Bachar (nouveau poste)



Direction de l'exploitation, de la production et du transport

Directeur : Abakar Daoussa Mahamat



Direction générale technique des mines

Directeur général technique adjoint : Idriss Abakar Bahar (nouveau poste)



Direction des mines et de la géologie

Directeur : Sadrak Doubé (poste vacant)

Directice adjointe : Mme. Khadidja Hassan Mahamat (nouveau poste)



Direction des carrières

Directeur : Abdelkadir Timan Déby

Directeur adjoint : Issa Mahamat Abba Salah



Direction du laboratoire d'analyse chimique, géochimique, neurologique et pétrographique

Directeur adjoint : Ndiguina Torbaye Dingar (poste vacant)



Direction générale technique de l'énergie

Directeur général technique : Mbodou DJirab Alifi (poste vacant)

Directeur général technique adjoint : Abdelkérim Dangaye (nouveau poste)



Direction de la planification énergétique et de l'électricité

Directeur : Nanatéyel Dolmia

Directrice adjointe : Mme. Mendiguina Béatrice



Direction des énergies nouvelles et renouvelables

Directeur : Alwali Haroun Tchong-Tchong

Directrice adjointe : Mme. Françoise Hassan