Tchad : 15 nominations et création de nouveaux postes aux douanes (décret)

Le décret n° 277 du 8 mars 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



Direction générale des douanes et des droits indirects

Direction des études, de la législation douanière et du contentieux :

Directeur : Inspecteur Abakar Ahmat Choukou

Directrice adjointe : Larkingam Geneviève



Direction de la comptabilité, des statistique et du commerce extérieur :

Directeur adjoint : Mahamat Ahmat Souleymane



Direction des affaires pétrolières :

Directrice : Mme. Hanane Moutta Zezerti (nouveau poste)

Directeur adjoint : Soumaïne Youssouf Sinine (nouveau poste)



Direction du dédouanement du bétail :

Directeur : Sougour Guihini Guet (poste vacant)

Directrice adjointe : Mme. Ndaissala Adoum



Direction de l'information et de la modernisation :

Directeur : Adam Ardja Hassan (nouveau poste)

Ousmane Abakar Mahamat (nouveau poste)



Direction du renseignement et des enquêtes douanières :

Directeur : Commissaire-divisionnaire Abdelkérim Abdallah (nouveau poste)

Directeur adjoint : Inspecteur Ndinguengue Mayana (nouveau poste)



Direction de la formation et du perfectionnement :

Directeur : Hamdan Bichara Issa (nouveau poste)

Directrice adjoint : Mme. Amina Ordjé Wardougou (nouveau poste)



Direction générale de surveillance et de répression des fraudes :

Commandant : Lieutenant-colonel Abdallah Ali Ahmat (nouveau poste)

Commandant adjoint : Officier de douane Moussa Ali Dougourou (nouveau poste)