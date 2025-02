Tchad : 15 présumés malfrats arrêtés à N’Djamena

Ce mardi 11 février 2025, la Police Nationale du Tchad a présenté à la Direction générale de la Police nationale (DGPN) un groupe de 15 individus appréhendés pour diverses infractions, témoignant ainsi de l’efficacité des forces de l’ordre dans la lutte contre la criminalité.



Le premier groupe comprend deux individus spécialisés dans le vol de véhicules, dirigé par Haroun Abdel Rahim Oumar, identifié comme le cerveau de cette organisation. Ce dernier a dérobé quatre véhicules, dont deux ont été revendus en province.



Le deuxième groupe se compose de deux jeunes délinquants, experts en vol à l’arraché. À moto, ils ciblent des citoyens pour leur dérober leurs téléphones.



Quant au troisième groupe, il est constitué de trois personnes, sous la direction d’une femme. Ce trio a violemment agressé une femme dans un quartier afin de lui subtiliser ses biens.



Enfin, le quatrième groupe, composé de quatre jeunes, est une véritable association de malfaiteurs. Ils ont tenté de pénétrer dans une concession pour agresser une femme et lui dérober ses effets personnels, mais ont été neutralisés par la police avant d’exécuter leur méfait.



Au total, les forces de l’ordre ont récupéré sept motos et cinq véhicules. Tous les suspects seront déférés devant la justice afin de répondre de leurs actes. La Police Nationale salue le travail acharné de ses agents et exprime sa gratitude envers la population, dont la collaboration précieuse a permis ces arrestations. Elle exhorte les citoyens à poursuivre leur vigilance et à signaler toute activité suspecte afin d’assurer la sécurité de tous.