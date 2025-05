Tchad : 16 étudiants accueillis pour un stage académique d'une durée de deux mois à l'usine de production de Moundou de Coton-Tchad

C'est au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la salle de réunion de ladite entreprise en présence des différents Directeurs et Représentants des Institutions signataires de cette convention de stage. Il s'agit de l'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché (INSTA), de l'École Technique Agricole de Ba-Illi et du Centre de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) de Moundou.



Dans son mot de bienvenue, le Directeur des Ressources Humaines Djoupsouma Malloum a fait comprendre qu'il est de la responsabilité de la Coton-Tchad d'offrir une opportunité d'apprentissage aux jeunes. Pour lui, ce n'est ni la première fois et certainement pas la dernière fois que son équipe accueille des stagiaires. Il les invite à bénéficier pleinement des connaissances qui seront transmises durant ce stage et surtout à faire preuve de compétences car leurs noms resteront dans les bases de données pour un éventuel besoin en personnel.



Le représentant du Centre de Formation Technique et Professionnelle Mbaihornom Elon pour sa part estime que ce stage est un moment précieux qui marque le début d'un apprentissage, de la découverte du monde professionnel et surtout de la confrontation aux réalités du terrain. « Nous sommes convaincus que cette collaboration contribuera non seulement à renforcer les compétences de nos stagiaires, mais également à créer un pont entre la formation académique et le besoin du monde professionnel », a-t-il souligné.



La Coton-Tchad est une vieille société et beaucoup d'employés ont légalement pris leur retraite, ce qui nécessite le renouvellement et le rajeunissement de l'équipe ». Son souhait est de voir un jour ces jeunes intégrer la Coton-Tchad dans les jours à venir. C'est pourquoi, ajoute-t-il, il ne faut pas rester et crier au chômage, mais saisir cette opportunité pour s'insérer dans le monde professionnel.



Les 16 étudiants sont répartis dans les directions de l'égrenage, du génie mécanique au parc auto et de la production agricole.