Tchad : 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes à Mongo

La coordinatrice de l'ONG La Voix de la femme, Neloumta Tamar David, a orienté les participants sur les contextes de la campagne de 16 jours d'activisme, en présence des autorités et des femmes venues assister massivement à l'évènement.



Le délégué de la femme et de la solidarité du Guera, Abdelaziz Al-hadj Damalia, a expliqué les différents types de violences faites à l'égard des femmes.



Après la présentation d'un sketch par la troupe théâtrale "La reine du Guera", le secrétaire général de la province du Guera, Djerembete Dingamyo, a sollicité le concours de tous afin de bannir et prévenir toutes les formes de violences.