Tchad - 16 jours pour un changement durable : AfriYAN et GOOD Neighbors lancent leur campagne à Sarh

Le lancement a été marqué par un fort élan de solidarité, soulignant l'importance d'un engagement renforcé pour prévenir les violences. Le thème de cette année, "Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles", met l'accent sur la nécessité d'accroître les ressources et les investissements pour créer un environnement plus sûr et équitable, en particulier dans les zones rurales et les communautés vulnérables.





Le programme, qui s'étendra sur 16 jours, offrira une plateforme de discussion et d'action pour les organisations féminines, les jeunes et la société civile. Plusieurs activités sont prévues, notamment :



Ateliers : Pour renforcer les capacités des participants sur la prévention des violences.

Conférences : Pour aborder les enjeux liés aux droits des femmes et des jeunes filles.

Activités de sensibilisation : Pour informer et mobiliser la communauté autour de ces problématiques.



Mme Baïdé Yvette, cheffe de bureau de l’UNFPA de la province du Moyen-Chari, a rappelé l'engagement de l'UNFPA pour la promotion des droits des femmes et des jeunes filles, encourageant tous les participants à œuvrer ensemble pour un changement durable.





Fidèle Kodé Ngolo, secrétaire général de la province du Moyen-Chari, a exprimé la volonté des autorités locales de soutenir les initiatives en faveur des droits des femmes et des filles, en assurant un cadre propice à leur épanouissement et à leur sécurité.





La campagne des 16 Jours d'Activisme représente une opportunité cruciale pour sensibiliser et mobiliser les communautés sur la nécessité d'agir contre la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Les efforts conjoints d'AfriYAN, GOOD Neighbors et d'autres partenaires sont essentiels pour instaurer un changement significatif dans la province du Moyen-Chari.